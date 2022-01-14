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En sağlıklı 50 yiyecek belli oldu! İşte o liste

En sağlıklı ve faydalı 50 besin açıklandı. 'Truly Healthy Family Cookbook' kitabının yazarı diyetisyen Tina Ruggiero'ya sorularak hazırlanan listede, sağlıklı yaşam için tüketilmesi gereken gıdalar sıralandı. Listede bulunan kimi yiyecekler sizi epey şaşırtacak. Peki bu 50 besin hangileri ve vücudumuza faydaları neler? İşte detaylar...
14 Ocak 2022 Cuma 16:50
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Dünyanın en sağlıklı besinleri hangileri? İşte bu önemli listeye giren o besinler ve vücudumuza sağladıkları faydalar....


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