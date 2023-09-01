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En cimri burçlar! Ceplerinde Akrep yuvası var

Cimri olmak olumlu bir insani özellik değil. Cimri bireyler süreki para hesabı yaparlar. Paralarını harcamamak için sosyalleşmezler. Peki en cimri burçlar hangileri? İşte yanıtı...
1 Eylül 2023 Cuma 17:39
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Denge problemi yaşayan Teraziler aynı sorunu para harcama konusunda da yaşıyorlar. Ya çok cimri oluyorlar veya çok müsrif.

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