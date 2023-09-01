En cimri burçlar! Ceplerinde Akrep yuvası var

<p>Denge problemi yaşayan Teraziler aynı sorunu para harcama konusunda da yaşıyorlar. Ya çok cimri oluyorlar veya çok müsrif.</p><br><p>Ben merkezci İkizler burcu almayı sever ama vermekten hiç hoşlanmaz. İkizler burcu kaz gelecek yerden tavuğu esirgemez. Pragmatist bir kafaya sahiptir.</p><br><p>Aslan burçları cimrilikleriyle meşhurdur. Onların ihtiyaçları asla bitmez. Narsist oldukları için sadece kendilerini önemserler.</p><br><p>Akrepler stok yapmaya bayılırlar. Akrep burçları para harcamamak için kimsenin davetine icabet etmez.</p><br><p>Toprak grubu Boğalar kendilerini garanti altına alana kadar paylaşımcı olmazlar. Onlar parasal her şeyi mıknatıs gibi çekerler. Mutlaka banka hesapları vardır. </p><br><p>Para hırsı zaman zaman gözünü bürür Koçların. Başkalarına para harcamaktan hiç hoşlanmazlar. Hep bana derler.<br></p><br>