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Ekim ayında tüketmeniz gereken 5 meyve!

Ekim ayı meyveleri araştırılıyor. Sonbaharda vücudu dirençli tutan meyveleri sizler için araştırdık. Peki mevsimine uygun meyveler hangileri?
6 Ekim 2023 Cuma 12:08
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Her mevsimde karşımıza çıkan bir meyve olan elma, Ekim ayında daha fazla tatlanmaya hazırlanıyor. Sindirim sistemine iyi gelmesi ve midedeki şişkinliği almasıyla bilinen elma, antioksidan bakımından tam bir mucize.

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