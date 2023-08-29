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Düzenli olarak değiştirmeniz gereken 7 ev eşyası! Bakteri ve mikrop yığını oluyorlar

Ev ve özel eşyalardan bazıları düzenli olarak değişmeli. Özellikle sıkça kullanılan materyaller kolayca mikrop yuvası haline gelebilir. Peki hangi ev eşyaları düzenli periyotlarla değişmeli? İşte yanıtı...
29 Ağustos 2023 Salı 11:03
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Banyo lifi de nemli bir ortam olduğu için bakterilerin üremesine olanak sağlar ve ölü derileri toplar. Bu nedenle ayda bir banyo lifinizi değiştirmelisiniz.

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