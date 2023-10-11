Doktorların reçetesiz ilacı! Zencefilin faydaları

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İnsanlarda ve hayvanlarda yapılan çalışmalara göre zencefil kilo vermede rol oynayabilir. 2019 tarihli bir inceleme, zencefil takviyesinin aşırı kilolu veya obeziteli kişilerde vücut ağırlığını, bel-kalça oranını ve kalça oranını önemli ölçüde azalttığı sonucuna varmıştır.