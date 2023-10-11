Doktorların reçetesiz ilacı! Zencefilin faydaları

Zencefil kış mevsiminde en sık tüketilen doğal besinlerin başında geliyor. Zencefil en çok limonla tüketiliyor. Peki zencefilin faydaları neler? İşte yanıtı...
11 Ekim 2023 Çarşamba 15:28
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İnsanlarda ve hayvanlarda yapılan çalışmalara göre zencefil kilo vermede rol oynayabilir. 2019 tarihli bir inceleme, zencefil takviyesinin aşırı kilolu veya obeziteli kişilerde vücut ağırlığını, bel-kalça oranını ve kalça oranını önemli ölçüde azalttığı sonucuna varmıştır.
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