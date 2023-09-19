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Diyet listelerini çöpe attıran formüller! Denenmiş kilo verme yöntemleri 10 kilo zayıflatıyor

Garage Gym Reviews'ta sertifikalı kişisel antrenör olan ve diyet yapmadan ayda 10 kilo vermenin yedi dönüştürücü yolunu araştıran CPT TJ Mentus, etkili önerilerde bulunuyor. Katı yemek planlarına ve kalori saymaya elveda deyin! Bu stratejiler, günlük rutininize kusursuz bir şekilde entegre olan yaşam tarzı değişiklikleri ve alışkanlıklar etrafında döner. Ayrıca kilo verme yolculuğunuzu keyifli, yönetilebilir ve en önemlisi etkili kılmak için tasarlandılar.
19 Eylül 2023 Salı 07:33
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Dışarıda yemek yemek hoş bir zevk olabilir ama aynı zamanda farkında olmadan fazladan kalori tüketmenin sinsi bir yoludur. Önleyici Tıp ve Hijyen Dergisi'nde yayınlanan 2018 tarihli bir araştırma, fast food yemeklerinin abdominal obezite ile ilişkili olduğunu buldu.

Mentus, "Dışarıda yemek, yemeğinizin içine tam olarak ne girdiğini bilmeyi zorlaştırıyor" diyor. "Yemeklere eklenen çok sayıda yağ ve şeker, yemeği evde yaptığınıza kıyasla kaloriyi çok daha fazla artırır. Dışarıda yemek aynı zamanda size mevcut tüm seçenekleri de gösterir, bu da birinin normalde mezeler arasında olduğundan daha fazla yemek istemesine neden olabilir."

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