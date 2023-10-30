Dişleri sarartan 7 alışkanlık! Çoğu insan farkında değil

<p><span >Su içmek tüketilen besinleri dişlerden temizler. </span><br></p><br><p>Dili fırçalamayı unutmak</p><br><p>Koyu renkli yiyecek ve içecekleri tüketmek</p><br><p>Elektronik sigara da dahil olmak üzere zararlı alışkanlıklar dişlerde sararmaya neden olur.</p><br><p>Asitli yiyecekler diş yapısına zarar verir. Sararmaya neden olur.</p><br><p>Aşırı diş fırçalamakta dişleri sarartır. Birçok kişi dişlerini sert şekilde fırçalıyor. Bu durum diş minelerine zarar verir. Uzmanlar, yumuşak diş fırçası öneriyor.</p><br><p>Ağızdan nefes almak tükürük eksikliğine neden olur. Bu da dişlerde sararmaya ve lekeye neden olabilir.</p><br>