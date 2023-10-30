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Dişleri sarartan 7 alışkanlık! Çoğu insan farkında değil

Sararmış dişleri hiçbirimiz sevmeyiz. Fakat günlük hayatta doğru bildiğimiz yanlışlar ya da vazgeçemediğimiz alışkanlıklar dişleri sarartıyor. İşte dişleri sarartan 7 alışkanlık...
30 Ekim 2023 Pazartesi 17:36
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Su içmek tüketilen besinleri dişlerden temizler.

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