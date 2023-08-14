Diş macunundan etkili! Dişleri önce sarartıyor, sonra beyazlatıyor

Bembeyaz dişlere herkes sahip olmak ister. Peki, diş beyazlatan baharat olduğunu biliyor muydunuz? Diş macunundan daha etkili bir ürün olan zerdeçal dişleri önce sarıya boyuyor, ardından beyazlatıyor. İşte zerdeçallı diş macunu tarifi...