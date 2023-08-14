Diş macunundan etkili! Dişleri önce sarartıyor, sonra beyazlatıyor
Bembeyaz dişlere herkes sahip olmak ister. Peki, diş beyazlatan baharat olduğunu biliyor muydunuz? Diş macunundan daha etkili bir ürün olan zerdeçal dişleri önce sarıya boyuyor, ardından beyazlatıyor. İşte zerdeçallı diş macunu tarifi...
14 Ağustos 2023 Pazartesi 09:18
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Dişleri beyazlatan macunlardan bir sonuç alamayanlar çareyi doğal yöntemlerde buluyor.
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Diş macunundan etkili! Dişleri önce sarartıyor, sonra beyazlatıyor
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Diş macunundan etkili! Dişleri önce sarartıyor, sonra beyazlatıyor
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