Diş fırçası kullananlar dikkat! Bu hata bakterilere adeta zemin hazırlıyor
Diş fırçası neredeyse herkes tarafından kullanılıyor. Çünkü diş fırçası kullanımı ağız ve diş sağlığı için önemli görülüyor. Ancak fırçanın yanlış bir şekilde saklanması, bakterilere adeta zemin hazırlayabiliyor. İşte detaylar…
30 Eylül 2023 Cumartesi 20:34
1 / 5
Diş fırçası birçok insan tarafından kullanılıyor. Çünkü dişleri ve diş etlerini temiz tutmak için pek çok insan fırçalama yolunu tercih edebiliyor. Ancak diş fırçası kullananların dikkat etmesi gereken bir nokta da bulunuyor. Söz konusu nokta, hijyen unsurları.
PopülerGaleriler
Diş fırçası kullananlar dikkat! Bu hata bakterilere adeta zemin hazırlıyor
Higlighter kullanma rehberi! Ay gibi parlayacaksınız
Bulaşık makinesinde oluşan kötü kokuyu önleyen yöntem! Bu besinden 2-3 dilim katılırsa…
En ÇokOkunanlar
Sağlık törpüsü göbek yağı neden olur? Uykusuzluk ve stres kilo aldırır mı?
Saçları uzatan bu yağ gribin de reçetesi! Gebelik çatlaklarına da çok iyi geliyor
İbn-i Sina pürüzsüz cilt için asırlar öncesinden uyardı! Günde 100 gram tüketilirse...
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.