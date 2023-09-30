Diş fırçası kullananlar dikkat! Bu hata bakterilere adeta zemin hazırlıyor

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Diş fırçası birçok insan tarafından kullanılıyor. Çünkü dişleri ve diş etlerini temiz tutmak için pek çok insan fırçalama yolunu tercih edebiliyor. Ancak diş fırçası kullananların dikkat etmesi gereken bir nokta da bulunuyor. Söz konusu nokta, hijyen unsurları.