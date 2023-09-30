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Diş fırçası kullananlar dikkat! Bu hata bakterilere adeta zemin hazırlıyor

Diş fırçası neredeyse herkes tarafından kullanılıyor. Çünkü diş fırçası kullanımı ağız ve diş sağlığı için önemli görülüyor. Ancak fırçanın yanlış bir şekilde saklanması, bakterilere adeta zemin hazırlayabiliyor. İşte detaylar…
30 Eylül 2023 Cumartesi 20:34
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Diş fırçası birçok insan tarafından kullanılıyor. Çünkü dişleri ve diş etlerini temiz tutmak için pek çok insan fırçalama yolunu tercih edebiliyor. Ancak diş fırçası kullananların dikkat etmesi gereken bir nokta da bulunuyor. Söz konusu nokta, hijyen unsurları.

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