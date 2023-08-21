Cildi besleyen 10 madde! Doğal botoks ve dolgulu görüntüsü sağlıyor

10 maddede cildi güzelleştiren ve neme doyuran kuralları sizler için sıraladık. Temiz ve pürüzsüz bir cilt için öncelikle bol su içmek gerekiyor. Aynı zamanda temiz havada egzersiz yapmak cildin nefes almasını sağlar. İşte bebeksi bir cildin 10 kuralı...