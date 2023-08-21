Cildi besleyen 10 madde! Doğal botoks ve dolgulu görüntüsü sağlıyor
10 maddede cildi güzelleştiren ve neme doyuran kuralları sizler için sıraladık. Temiz ve pürüzsüz bir cilt için öncelikle bol su içmek gerekiyor. Aynı zamanda temiz havada egzersiz yapmak cildin nefes almasını sağlar. İşte bebeksi bir cildin 10 kuralı...
21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:26
1 / 10
Düzenli pul pul dökülme, ölü cilt hücrelerinin çıkarılmasına yardımcı olur ve hücre yenilenmesini destekler. Bu sebeple hafta 1-2 kez düzenli olarak peeling yapın.
PopülerGaleriler
Cildi besleyen 10 madde! Doğal botoks ve dolgulu görüntüsü sağlıyor
Örümceklerin evlere geliş nedeni! İşte onlardan kurtulmanın en basit yolları
Muz kabuğunun faydaları görenleri şaşırtıyor! Çöpe atanlar vazgeçebiliyor
En ÇokOkunanlar
Cildi besleyen 10 madde! Doğal botoks ve dolgulu görüntüsü sağlıyor