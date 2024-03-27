Canan Karatay uyardı! Mutfakta sakın bu hataları yapmayın...
Canan Karatay, mutfakta sıklıkla kullanılan yıkama süngeri ve silme bezleri hakkında uyarıda bulundu. Silme bezi ve yıkama süngerindeki tehlikenin altını çizen ünlü doktor, mutfaktaki hataları sıraladı. Canan Karatay'ın uyarıları ile ilgili detaylar haberimizde…
27 Mart 2024 Çarşamba 22:47
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Canan Karatay yalnızca beslenme ile ilgili değil, pek çok farklı konuda uyarılarda bulunuyor. Özellikle mutfak hijyenine dikkat çeken ünlü doktor, yıkama süngeri ve silme bezleri hakkında uyarıda bulundu. Nitekim Canan Karatay, bazı hataların olumsuz sonuçlar ortaya çıkarttığını vurguladı.
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Canan Karatay uyardı! Mutfakta sakın bu hataları yapmayın...
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