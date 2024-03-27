Canan Karatay uyardı! Mutfakta sakın bu hataları yapmayın...

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Canan Karatay yalnızca beslenme ile ilgili değil, pek çok farklı konuda uyarılarda bulunuyor. Özellikle mutfak hijyenine dikkat çeken ünlü doktor, yıkama süngeri ve silme bezleri hakkında uyarıda bulundu. Nitekim Canan Karatay, bazı hataların olumsuz sonuçlar ortaya çıkarttığını vurguladı.