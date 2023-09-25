C vitamininin cilde etkileri neler?

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C vitamini serumunun, berrak ve kırışıksız bir cilt sağlamaya yardımcı olan antioksidan özellikleri nedeniyle cilt bakımında önemli bir role sahip olduğuna inanılıyor.

Cildi UV radyasyonu ve kirlilik de dahil olmak üzere serbest radikallerin neden olduğu çevresel hasarlardan koruduğu söylenir. Ayrıca C Vitamini, cildin sıkılığını ve elastikiyetini koruyan ve cilt dokusunun iyileşmesini sağlayan önemli bir protein olan kolajen sentezine yardımcı olur. Ayrıca hiperpigmentasyonun ve koyu lekelerin solmasına yardımcı olarak daha eşit bir cilt tonu sağlar.