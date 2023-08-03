Ev temizliğinde bazı lekelerle baş etmek çok zor. Fakat lekeli eşyaları yıkamadan önce bulaşık sabunu kullanmak işi kolaylaştırıyor. İşte bulaşık sabununun çıkardığı 3 leke...
3 Ağustos 2023 Perşembe 17:43
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Tişörtlerdeki yağ lekeleri: Yazın özellikle beyaz veya açık renkli tişörtlerden yemek lekesini çıkarmak çok zor. Tişörtleri makineye atmadan önce lekeli kısmı bulaşık sabunuyla ovuşturun. Ardından makineye atın. Tertemiz olduğunu göreceksiniz.
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Bulaşık sabununun çıkardığı 3 leke
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