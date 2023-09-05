Bu hayvansal gıdalar ısıtılınca zehirliyor! Ziyan olmasın demeyin ağzınıza sürmeyin

Bazı yemekler ziyan olmasın diye tekrar ısıtılıp yenebiliyor. Farkında olmadan yemek değil, sağlık ziyan oluyor. İşte tekrardan ısıtılırsa zehirlenmeye kadar problem açan o gıdalar...