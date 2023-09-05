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Bu hayvansal gıdalar ısıtılınca zehirliyor! Ziyan olmasın demeyin ağzınıza sürmeyin

Bazı yemekler ziyan olmasın diye tekrar ısıtılıp yenebiliyor. Farkında olmadan yemek değil, sağlık ziyan oluyor. İşte tekrardan ısıtılırsa zehirlenmeye kadar problem açan o gıdalar...
5 Eylül 2023 Salı 10:32
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Tavuk ısıtıldığında kötü reaksiyon gösteren proteinler içerir. Tavuğu pişirdiğiniz anda sıcak veya soğuk tüketmeniz gerekir. Tekrar ısıtıldığında tavuğun kompozisyonu değişir. Bu da ciddi sindirim problemlerine sebep olabilir.

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