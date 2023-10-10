Bozuk tavuk eti nasıl anlaşılır? İşte anlamanın en basit yöntemleri

Tavuk eti yaygın olarak tüketilen besleyici bir protein olarak biliniyor. Ayrıca birçok yemekte kullanılıyor. Ancak bu noktada tüketilen etin taze olması önem taşıyor. Çünkü bozuk et, gıda zehirlenmesine ve farklı sağlık problemlerine sebep olabilir. Bu nedenle, ''Bozuk tavuk eti nasıl anlaşılır?'' sorusu da ortaya çıkıyor. İşte detaylar…