Boyun ağrısı neden olur?

<p>Kas Gerilimi ve Gerginlik: Uzun süre boyun pozisyonunu korumak veya yanlış duruş, boyun kaslarının gerilmesine ve ağrıya neden olabilir.</p><br><p>Disk Problemleri: Boyun omurları arasındaki disklerde meydana gelen dejeneratif değişiklikler, disk kayması veya disk herniasyonu (fıtık) boyun ağrısına yol açabilir.</p><br><p>Zedelenmeler ve Yaralanmalar: Kaza, düşme veya spor aktiviteleri sırasında boyun bölgesine alınan darbeler sonucunda zedelenmeler ve yaralanmalar meydana gelebilir.</p><br><p>Sinir Sıkışması: Boyundaki sinirlerin sıkışması veya tahrişi, boyun ağrısına ve bazen kollara ve omuzlara yayılan ağrılara neden olabilir.</p><br><p>Enfeksiyonlar: Boyun bölgesindeki yumuşak dokuları veya lenf düğümlerini etkileyen enfeksiyonlar da boyun ağrısına neden olabilir.</p><br>