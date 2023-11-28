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Boyun ağrısı neden olur?

Boyun ağrısı gün boyu hareketsiz kalanların en çok yaşadığı problemlerden biridir. Peki boyun ağrısı neden olur? Boyun ağrısını ne tetikler?
28 Kasım 2023 Salı 12:52
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Kas Gerilimi ve Gerginlik: Uzun süre boyun pozisyonunu korumak veya yanlış duruş, boyun kaslarının gerilmesine ve ağrıya neden olabilir.

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