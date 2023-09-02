Ayakkabı tercihiniz stilinizin altın vuruşu! Hangi kıyafetin altına hangi ayakkabı olur?

Stilinizin devamı için ayakkabı tercihiniz çok önemli. Her kıyafetin ayakkabısı farklı olmalı. Peki tarzınızı daha iddialı yapacak ayakkabı tercihleri hangileri? İşte yanıtı...