Ayakkabı tercihiniz stilinizin altın vuruşu! Hangi kıyafetin altına hangi ayakkabı olur?

<p>Çiçekli, fırfırlı, düşük omuzlu, vatkalı elbiseler ile topuklu sandaletleri tamamlayarak zahmetsiz bir şıklık elde edebilirsiniz.</p><br><p>Yazın vazgeçilmez parçası tulumlarınızı açık ya da bantlı topuklu ayakkabılarınızla spor ve şıklığı yakalayabilirsiniz.</p><br><p>Stiettolarınızı blazer ceket ve şık bir bluz ile yahut sweatshirtlerle, kazaklarla veya crop top üstlerle de tamamlayabilirsiniz.</p><p>5</p><br><p>Burnu açık bantlı ayakkabıların ayağınıza yakışmadığını düşünüyorsanız, ultra yüksek bel bol paça pantolonlarla ayaklarınızı kapatabilirsiniz.</p><br><p>Midi boy yırtmaçlı elbiselerinizle ve paçası yırtmaçlı pantolonlarınıza yüksek topuklu burnu açık ayakkabılarınızı kombinleyebilirsiniz.</p><br><p>Renkli bantlı topuklu terlikleri çiçekli elbiseler, ipli tulumlarla kullanabilirsiniz.<br></p><br>