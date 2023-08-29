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Ayakkabı kokusunu önleyebilen en kolay 2 yöntem! Meğer kötü kokudan kurtulmak bu kadar basitmiş

Ayakkabı kokusu pek çok insanı rahatsız edebiliyor. Özellikle ayakkabı çıkartılabilecek bir ortam oluştuğunda çekince oluşturabilen kötü koku, birçok insanın adeta derdi haline bile gelebiliyor. Bu nedenle ayakkabı kokusunu önleyebilecek yöntemler de araştırılabiliyor. Bu noktada 2 yöntem, meğer o kokudan kurtulmak bu kadar basitmiş bile dedirtebiliyor. İşte detaylar…
29 Ağustos 2023 Salı 20:05
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Ayakkabıda görülebilen kötü koku, pek çok insanı rahatsız edebiliyor. Bu nedenle birçok insan ayakkabı kokusunu önleyebilen yöntemleri de araştırabiliyor. Ayrıca bu noktada tercih edilebilecek 2 yöntem, ayakkabı kokusunu geçirme konusunda yardımcı olabiliyor.

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