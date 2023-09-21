Ay ay bebeklerin uyku düzeni! Zorlamak işe yaramıyor

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1-4 Haftalık: Günde 15-16 saat

Yeni doğanlar genellikle günde yaklaşık 15 ila 18 saat uyur. Ancak bu yalnızca iki ila dört saatlik kısa sürelerde olur. Prematüre bebekler daha uzun uyuyabilir, kolikli bebekler ise daha az uyuyabilir.