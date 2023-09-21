Ay ay bebeklerin uyku düzeni! Zorlamak işe yaramıyor
Bebeklerin uyku düzeni çok karmaşık gibi de gelse aslında her dönemin uyku saatleri vardır. Peki, bebekler günde kaç saat uyumalı? Bebeklerin uyku düzeni nasıl olmalı? İşte anne babaları uykusuzluktan kurtaracak öneriler...
21 Eylül 2023 Perşembe 14:31
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1-4 Haftalık: Günde 15-16 saat
Yeni doğanlar genellikle günde yaklaşık 15 ila 18 saat uyur. Ancak bu yalnızca iki ila dört saatlik kısa sürelerde olur. Prematüre bebekler daha uzun uyuyabilir, kolikli bebekler ise daha az uyuyabilir.
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