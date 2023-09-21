FOTO GALERİ
< GALERİ ANA SAYFA

Ay ay bebeklerin uyku düzeni! Zorlamak işe yaramıyor

Bebeklerin uyku düzeni çok karmaşık gibi de gelse aslında her dönemin uyku saatleri vardır. Peki, bebekler günde kaç saat uyumalı? Bebeklerin uyku düzeni nasıl olmalı? İşte anne babaları uykusuzluktan kurtaracak öneriler...
21 Eylül 2023 Perşembe 14:31
1 / 9

1-4 Haftalık: Günde 15-16 saat

Yeni doğanlar genellikle günde yaklaşık 15 ila 18 saat uyur. Ancak bu yalnızca iki ila dört saatlik kısa sürelerde olur. Prematüre bebekler daha uzun uyuyabilir, kolikli bebekler ise daha az uyuyabilir.

En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin