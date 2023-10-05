Asla kilo aldırmayan besinler! Adetlerce yeseniz dahi metabolizmanız hızlı çalışıyor

<p>Yulaf ezmesi içerdiği lifin yapısı ile sindirim sistemini çalıştırır. Tüketimi kolaylaştırmak ve eğlenceli hale getirmek için süt ve meyve parçacıkları ekleyebilirsiniz.<br></p><br><p>Simit yüksek kalorili gibi görünse de sağlıklı ara öğün olarak tüketilebilir. Yarım simit ayran veya yarım simit peynir olarak ara öğünlerde tercih etmek kilo vermeyi kolaylaştırabilmekte.</p><br><p>Sağlıklı hem de rahatlıkla tüketebileceğiniz bir atıştırmalıktır. Aldığınız probiyotik yoğurtlara, evde dilimleyeceğiniz meyveleri karıştırarak lif içeriğini artırabilir ve sindirim sistemini çalıştırarak kilo vermenize yardımcı olabilirsiniz.</p><br><p>Eğer baharat ve tuza batmamışsa mısırdan daha güzel bir atıştırmalık yoktur. Mısır düşük kalorili bir aperatif olmasının yanında oldukça iyi bir de lif kaynağıdır. Ayrıca tahıl olarak da yararlılar listesindedir. Yağsız, çok az tuzla hazırladığınız taktirde hiç çekinmeden yiyebilirsiniz çünkü 2 avuç patlamış mısırda 31 kalori var.</p><br><p>Doymuş yağ oranı düşük, antioksidanlar ve diyet lifi açısından mükemmel bir kaynak olan yaban mersini kilo vermek isteyenler için de muhteşem sağlıklı bir aperatiftir. Bol bol yiyebilirsiniz</p><br><p>Vücudunuzdaki şişkinlikleri önler. Kilosunu belli bir seviyede tutmak isteyenler için harika bir besin. Üzerine limon suyu gezdirerek tüketeceğiniz salatalık dilimleri yine kilo kontrolünde iyi bir tercih olabilir. Salatalık ve limon negatif kalorili besinler arasındadır. Böylece tükettiğiniz bir miktar limonlu salatalık kalori almanıza engel olan bir atıştırma olacaktır.</p><br>