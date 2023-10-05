FOTO GALERİ
< GALERİ ANA SAYFA

Asla kilo aldırmayan besinler! Adetlerce yeseniz dahi metabolizmanız hızlı çalışıyor

Sağlıklı besinleri ne kadar tüketseniz dahi kilo aldırmıyor. Besleyici atıştırmalıklar metabolizmanızın çalışma hızını da etkiler. İşte formda tutan o besinler...
5 Ekim 2023 Perşembe 08:17
1 / 6

Yulaf ezmesi içerdiği lifin yapısı ile sindirim sistemini çalıştırır. Tüketimi kolaylaştırmak ve eğlenceli hale getirmek için süt ve meyve parçacıkları ekleyebilirsiniz.

En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin