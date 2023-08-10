Araştırıldı! Bilime göre mutlu eden 5 yiyecek

Hepimiz hayatımızda mutluluk için spordan sanata kadar yeni şeyler deneriz. Mutluluk için her yolu deneyenlere yiyecek önerisiyle geldik. Çünkü yediğimiz yiyecekler serotinini doğrudan etkiliyor. ''Mutluluk hormonu'' olarak da bilinen serotonin, ruh halimizi düzenlemede önemli rol oynayan bir kimyasaldır. Akıl ve ruh sağlığını etkileyen bu hormonu yiyeceklerde bulabilirsiniz. İşte bilime göre mutlu eden 5 yiyecek...
10 Ağustos 2023 Perşembe 15:24
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Serotonin hormonu içeren yiyecekler insanın ruh halini değiştiriyor ve kaygıyı azaltıyor.
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