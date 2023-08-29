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Akciğeri temizleyen 5 besin! İlaca gerek kalmıyor

Pandemi döneminde olanlar akciğerlerimize bakmayı her zamankinden önemli hale getirdi. Bazı besinler akciğerlerdeki direnci artırır ve onları temizler. Akciğer detoksu yapmak isteyenler için akciğeri temizleyen 5 besini bir araya getirdik. İşte tertemiz bir akciğer için besin listesi...
29 Ağustos 2023 Salı 12:05
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Bazı besinler akciğerde detoks etkisine sahip. Bu besinler hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de akciğerleri koruyor.

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