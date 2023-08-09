Adım adım doğru makyaj tüyoları! Güzelliğiniz baş döndürecek

Cilt sağlığımız için dermatologlar tarafından test edilmiş ve onaylanmış makyaj ürünlerini satın alıyoruz. Peki neden makyajımız istediğimiz gibi durmuyor? İşte en sık yapılan makyaj hatalarını sizler için derledik…