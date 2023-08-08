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3 besin reflüden kurtarıyor! Diyete mutlaka ekleyin

Reflüsü olanlar her yiyeceği ya da içeceği tüketemiyor. Mideyle ilgili bu sindirim sorunu boğazda ve göğüste yanma hissine sebep oluyor. Bu yüzden diyetler reflüye göre hazırlanır. İşte reflüden kurtaran diyet besinleri...
8 Ağustos 2023 Salı 09:43
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Reflüyle baş etmek için tüketilen besinleri gözden geçirmek gerekiyor. Özellikle diyet besinlerine dikkat etmekte fayda var. Mideyi koruyan ve reflüyü kontrol altına alan diyet besinlerini bir araya getirdik.

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