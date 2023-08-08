3 besin reflüden kurtarıyor! Diyete mutlaka ekleyin
Reflüsü olanlar her yiyeceği ya da içeceği tüketemiyor. Mideyle ilgili bu sindirim sorunu boğazda ve göğüste yanma hissine sebep oluyor. Bu yüzden diyetler reflüye göre hazırlanır. İşte reflüden kurtaran diyet besinleri...
8 Ağustos 2023 Salı 09:43
1 / 8
Reflüyle baş etmek için tüketilen besinleri gözden geçirmek gerekiyor. Özellikle diyet besinlerine dikkat etmekte fayda var. Mideyi koruyan ve reflüyü kontrol altına alan diyet besinlerini bir araya getirdik.
PopülerGaleriler
3 besin reflüden kurtarıyor! Diyete mutlaka ekleyin
Tuhaf ve tehlikeli 6 diyet çeşidi! Duyduğunuz an buz keseceksiniz
Kolay tarifi ile serinlik hissi sağlayabilen içecek! İşte karpuz frozen tarifi
En ÇokOkunanlar
Bozulmuş süt içerseniz ne olur?
İş hayatlarında zirvelere oynuyorlar! Balık, Yengeç ve Yay burçları para enerjisiyle dolup taşıyorlar
Reflüden kurtaran 3 diyet besini
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.