Yıllar sonra görenler tanıyamadı! Bir zamanlar Türkiye onu konuşuyordu

'Tin Tin Tinimini Hanım' şarkısıyla özdeşleşen Can Ayşecik, doksanlı yılların en popüler çocuk karakterlerindendi. Ecem Kanun'un oynadığı Can Ayşecik karakteri, halen daha en fenomen televizyon karakterleri arasında yer alıyor. Uzun yıllardır ekranda olmayan Ecem Kanun'sa son haliyle tanınmayacak halde!
Doksanlı yıllarda ekrana gelen Can Ayşecik dizisi, döneminin en çok izlenen işlerinden olmuştu. Ecem Kanun'un henüz 7 yaşında bir çocukken oynadığı bu rol, ona müthiş bir şöhret kazandırmıştı.
"Tin Tin Tinimini Hanım" şarkısıyla özdeşleşen Can Ayşecik, yıllardır ekrandan uzakta bir hayat sürdürüyor.
1991 yılında dünyaya gelen Kanun, o dönem hem yaşıtlarının hem de büyüklerinin hayran olduğu bir isimdi.