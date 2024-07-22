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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 09:58

Yıllar sonra görenler tanıyamadı! Bir zamanlar Türkiye onu konuşuyordu

'Tin Tin Tinimini Hanım' şarkısıyla özdeşleşen Can Ayşecik, doksanlı yılların en popüler çocuk karakterlerindendi. Ecem Kanun'un oynadığı Can Ayşecik karakteri, halen daha en fenomen televizyon karakterleri arasında yer alıyor. Uzun yıllardır ekranda olmayan Ecem Kanun'sa son haliyle tanınmayacak halde!