Yıldız Tilbe dans etmekten yoruldu: Bayılacağımı hissediyorum!

Yaz aylarını yoğun konser maratonu ile geçiren Yıldız Tilbe, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava'da üçüncü kez sahne aldı. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sesiyle kulakların pasını sildi. Tilbe, kendine has dansıyla hem oynadı, hem oynattı.

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Hayranlarının akın ettiği konser esnasında Yıldız Tilbe, 9/8'lik ritimlere geldi ve yorulana kadar uzun süre dans etti. Kurtlarını döken ünlü şarkıcı, "Bayılacağımı hissediyorum, o yüzden duruyorum." diyerek kendisini sahnedeki koltuğuna attı. Dinlenen Tilbe, konserine devam etti.