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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 11:29

Yıldız Tilbe dans etmekten yoruldu: Bayılacağımı hissediyorum!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında bir kez daha sahne aldı. Kendine has tarzı ile kendinden geçen Yıldız Tilbe, 'Bayılacağımı hissediyorum, o yüzden duruyorum.' diyerek koltuğa oturup dinlendi.

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