Yeşilçam'ın çocuk yıldızlarının şaşırtan değişimleri

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Yeşilçam'ın çocuk yıldızları değişimleriyle şaşırtıyorlar. İşte sinemanın en popüler oyuncularının son halleri ve kariyerleri.

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GÜLŞAH ALKOÇLAR

Sanatçı Hülya Koçyiğit ile eski futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Selim Soydan'ın kızları Gülşah Alkoçlar, Yeşilçam Dönemi'nin çocuk yıldızlarındandı.

İş insanı Ender Alkoçlar ile evli olan Alkoçlar, cemiyet hayatının üyelerinden birisi.

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İLKER İNANOĞLU

Sanatçı Filiz Akın ile yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun oğulları olan İlker İnanoğlu, tıpkı annesi gibi oyunculuk yapıyor.

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PARLA ŞENOL

Sinemanın ilk çocuk yıldızlarından Parla Şenol, günümüzde de oyunculuk ve eğitmenlik yapmaya devam ediyor.

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ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

Sinemanın ilk çocuk yıldızlarından olan Zeynep Değirmencioğlu, futbolcu Serkan Acar ile evlenip oyunculuğu bırakmıştı. Değirmencioğlu sessiz bir hayat sürdürüyor.

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ÖMER DÖNMEZ

Değirmencioğlu ile kuzen de olan Dönmez, oyunculuk kariyerine hep devam etti. 2020 yılında kalp krizi nedeniyle vefat etti.