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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 15:16

Yeşilçam'ın çocuk yıldızlarının şaşırtan değişimleri

Yeşilçam'ın çocuk yıldızları değişimleriyle şaşırtıyorlar. İşte sinemanın en popüler oyuncularının son halleri ve kariyerleri.

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