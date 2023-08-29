Vefatı sevenlerini yasa boğdu... Ünlü isimlerden Ünal Silver paylaşımları

Oyuncunun ölüm haberini menajeri Renda Güner duyurdu. Güner, "Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz... Onu çok özleyeceğiz" dedi.
"Sevgili ağabeyim, dostum olan sanatçı Ünal Silver'ın ölüm haberini aldım. Değerli üstadı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Merhuma Allah'tan rahmet diler, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Ah Ünal abim ah!"
"Hokkabaz, filminde beraber çalışma fırsatı bulduğumuz oyuncu abimiz Ünal Silver'in vefat ettiğini öğrendim. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine sabır dilerim. Mekanı Cennet olsun."
"Tiyatro kökenli bir oyuncuydu...
Hakikaten iyi oyuncuydu...
Rol aldığı dizilere, hayat verdiği karakterlere renk katan bir oyuncuydu...
Ünal Silver'i kaybetmişiz...
Sevenlerinin ve sanat camiamızın başı sağ olsun..."