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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 17:28

Vefatı sevenlerini yasa boğdu... Ünlü isimlerden Ünal Silver paylaşımları

Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Ünal Silver'den acı haber geldi. 76 yaşında hayatını kaybeden Ünal Silver'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler usta oyuncunun vefatının ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

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