Vefatı sevenlerini yasa boğdu... Ünlü isimlerden Ünal Silver paylaşımları

Tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden olan Ünal Silver'den kötü haber geldi.

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Oyuncunun ölüm haberini menajeri Renda Güner duyurdu. Güner, "Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz... Onu çok özleyeceğiz" dedi.