Uzun zamandır ekranda olmayan Beyazıt Öztürk'ün yeni mesleği belli oldu... 'Filenin Sultanları'na özel çalışma

Beyazıt Öztürk, reklam yüzü olduğu marka ile bir çalışma hazırladı. Heykel alanında çalışmalar yapmaya başlayan Beyazıt Öztürk, Filenin Sultanları için özel bir çalışmaya imza attı.

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"'O Ses' yarışması vardı. Bu sene olacak mı, olmayacak mı belli değil. Onlara Acun (Ilıcalı) bakıyor, onun da haberi gelir. Onun dışında eylül ayında (reklam yüzü olduğu teknoloji firması ile) bütün malzemelerin ve fabrika atıklarından Eskişehir'de bir heykel atölyesi kurduk. Yaklaşık 1.5 senedir orada heykel yapıyoruz. Televizyon atıkları, kablolar... Fabrikadan çıkan atıklar ile 15 tane büyük boyutlarda heykel yaptık. Konsepti Kadın Voleybol Milli Takımı."