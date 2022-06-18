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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 15:09

Uzun zamandır ekranda olmayan Beyazıt Öztürk'ün yeni mesleği belli oldu... 'Filenin Sultanları'na özel çalışma

Beyazıt Öztürk, reklam yüzü olduğu marka ile bir çalışma hazırladı. Heykel alanında çalışmalar yapmaya başlayan Beyazıt Öztürk, Filenin Sultanları için özel bir çalışmaya imza attı.

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