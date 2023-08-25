'Utanma mühim bir duygudur'... Atatürk dizisinin fragmanına kalp bırakan Hazal Kaya'ya tepkiler çığ gibi

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Eleştiri oklarının hedefi olunca da etliye sütlüye karışmayan şu açıklamayı yapmıştı:





"Konuya yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı; ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum.'