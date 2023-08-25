'Utanma mühim bir duygudur'... Atatürk dizisinin fragmanına kalp bırakan Hazal Kaya'ya tepkiler çığ gibi

Hemen hemen her konuda fikrini beyan etmekten hiç geri durmayan Hazal Kaya, Disney Plus'un Atatürk dizisiyle alakalı aldığı skandal karara karşı tepkisiz kalmayı seçmişti.
Eleştiri oklarının hedefi olunca da etliye sütlüye karışmayan şu açıklamayı yapmıştı:
"Konuya yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı; ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum.'
"Atatürk sevgilerine ne olmuş çok merak ediyorum", "Neden her konuda yorum yapan ve eleştiren insanlar, konu kendi menfaatleri olunca sessiz kalıyor" şeklinde eleştiriler alan Hazal Kaya, bugün fragmanı yayınlanan Atatürk dizisine yorum bıraktı.
Başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı fragmana kalpler bırakan Kaya'ya anında sert tepkiler geldi.