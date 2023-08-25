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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 17:35

'Utanma mühim bir duygudur'... Atatürk dizisinin fragmanına kalp bırakan Hazal Kaya'ya tepkiler çığ gibi

Hemen hemen her konuda fikrini beyan etmekten hiç geri durmayan Hazal Kaya, Disney Plus'un Atatürk dizisiyle alakalı aldığı skandal karara karşı tepkisiz kalmayı seçmişti. 'Konuya yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum.' şeklinde trajik bir açıklamada da bulunan Hazal Kaya, Atatürk dizisinin fragmanına kalp bırakınca sert tepkilerin hedefi oldu.

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