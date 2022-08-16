Üstün Dökmen'in başörtü karşıtı söylemine ünlü isimlerden tepki yağıyor

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Profesör Doktor Üstün Dökmen, "başörtülü kişilerden psikolog ve rehberlik öğretmeni olamaz" şeklindeki söylemi ile toplumun her kesiminden tepki toplamaya devam ediyor. Birçok ünlü isim, Üstün Dökmen'in bu ayrıştırıcı söylemi için tepkilerini ortaya koyan açıklamalarda bulundular.

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Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü isimlerin verdikleri tepkiler şu şekilde:

HÜLYA KOÇYİĞİT - OYUNCU: "Bir kadın psikolog için önemli olan başörtüsü değil, donanımı ve liyakatidir"

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MEHMET DİNÇERLER - İŞ İNSANI:

"Bir Bitmediniz"



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AYDİLGE - MÜZİSYEN / ŞARKICI:

"Ben asıl konuşulması gerekenin kadınların başındaki değil, insanların beynindeki örtü olduğunu düşünüyorum. Asıl sorun bu! Kadınları artık rahat bırakın"

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GÖKÇE KIRGIZ - ŞARKICI:

"Hâlâ bu zavallı, dışlayıcı nefret söyleminin sürüyor olması utanç verici. Bence siz kindarlıkta master yapmış bir profesörsünüz"

