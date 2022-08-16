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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 10:57

Üstün Dökmen'in başörtü karşıtı söylemine ünlü isimlerden tepki yağıyor

Profesör Doktor Üstün Dökmen, 'başörtülü kişilerden psikolog ve rehberlik öğretmeni olamaz' şeklindeki söylemi ile toplumun her kesiminden tepki toplamaya devam ediyor. Birçok ünlü isim, Üstün Dökmen'in bu ayrıştırıcı söylemi için tepkilerini ortaya koyan açıklamalarda bulundular.

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