Üstün Dökmen'in başörtü karşıtı söylemine ünlü isimlerden tepki yağıyor

Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü isimlerin verdikleri tepkiler şu şekilde:
HÜLYA KOÇYİĞİT - OYUNCU: "Bir kadın psikolog için önemli olan başörtüsü değil, donanımı ve liyakatidir"
AYDİLGE - MÜZİSYEN / ŞARKICI:
"Ben asıl konuşulması gerekenin kadınların başındaki değil, insanların beynindeki örtü olduğunu düşünüyorum. Asıl sorun bu! Kadınları artık rahat bırakın"
GÖKÇE KIRGIZ - ŞARKICI:
"Hâlâ bu zavallı, dışlayıcı nefret söyleminin sürüyor olması utanç verici. Bence siz kindarlıkta master yapmış bir profesörsünüz"