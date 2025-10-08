Ünlülere uyuşturucu operasyonu! İşte listede yer alan isimler
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı ünlü isimlere yönelik “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında İrem Derici, Hadise ve Dilan Polat gibi tanınan isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, ifade vermek ve kan örneği alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.