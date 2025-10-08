Haberler
Eklenme tarihi: 8 Ekim 2025 Çarşamba 11:16 |

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! İşte listede yer alan isimler

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı ünlü isimlere yönelik “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında İrem Derici, Hadise ve Dilan Polat gibi tanınan isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, ifade vermek ve kan örneği alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

