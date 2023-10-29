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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 11:24

Ünlü isimlerden Cumhuriyetin 100. yılına özel paylaşımlar

Bugün Cumhuriyetin 100. yılı. Tüm yurtta coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nda ünlü isimlerden de sosyal medya üzerinden Cumhuriyetin 100. yılına özel paylaşımlar geliyor. İşte ünlü isimlerden Cumhuriyetin 100. yılına özel paylaşımlar!

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