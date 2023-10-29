Ünlü isimlerden Cumhuriyetin 100. yılına özel paylaşımlar

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Bugün Cumhuriyetin 100. yılı. Tüm yurtta coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nda ünlü isimlerden de sosyal medya üzerinden Cumhuriyetin 100. yılına özel paylaşımlar geliyor.

İşte ünlü isimlerin Cumhuriyetin 100. yılına özel paylaşımları!

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ALİŞAN

"29 Ekim1923-29 Ekim 2023...Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ,100. yılımız kutlu olsun. Sonsuza dek Türkiye'm var olsun."



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ACUN ILICALI

"Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın gururunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Milletimize Cumhuriyet'i armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100. yıl dönümü kutlu olsun."

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PINAR ALTUĞ ATACAN

"Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene"



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ÖZCAN DENİZ

"Cumhuriyet çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras. Nice 100 yıllara"

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AHMET KURAL

"Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Benim en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Hepimize kutlu ve mutlu olsun. Daha nice yüz yaşlara."



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SAFİYE SOYMAN:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu, mutlu olsun. Yaşasın Türkiye"

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BURAK DENİZ

"Maşallah sana Cumhuriyet! Yaşasın, kutlu olsun"

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DEMET AKALIN

"Yaşasın Cumhuriyet"

