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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 1 Ekim 2022 Cumartesi 08:02

Ünlü isimlerden Altın Kelebek tepkisi! Tek tek adaylıktan ayrıldılar

Bu yıl düzenlenecek olan Altın Kelebek Ödülleri'ndeki adaylıklarından çekilen isimler gündeme geldi. Oyuncu Vahide Perçin ve şarkıcı Işın Karaca, Işıl Yücesoy ve yapımcı Armağan Çağlayan, Altın Kelebek Ödülleri'nden çekildiklerini sosyal medyada duyurdu. Ünlü isimlerin bu hamlesi çok konuşuldu.

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