Ünlü isimlerden Altın Kelebek tepkisi! Tek tek adaylıktan ayrıldılar

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1972'den bu yana Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri Altın Kelebek'in bu seneki adayları da açıklandı. Altın Kelebek adaylarının açıklanmasının ardından ünlü isimlerden tepkiler gecikmedi.

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Oyuncu Işıl Yücesoy, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterilmişim. Pantene ekibine, Hürriyet Kelebek ailesine ve oylama yapan tüm izleyicilere teşekkür ederim. Adaylık sisteminin doğru bir uygulama ile belirlendiğini düşünmediğim için adaylıktan çekildiğimi belirtmek istiyorum. Tüm seyircilerimizin 53 yıllık sevgisi benim için hayatta aldığım en kıymetli ödüldür. Bu yarışmaya katılmaya hak kazanan tüm genç arkadaşlarıma başarılar diliyorum" sözleri ile adaylıktan çekildiğini duyurdu.

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Armağan Çağlayan da "Altın Kelebek Ödülleri'nde Gör Beni, Dur Bi Dinle ile dijital en iyi içeriğe aday olmuşuz. Ekip arkadaşlarımın da onayıyla, sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha önemli olmadığına karar vererek, Altın Kelebek adaylığından çekiliyoruz. Zaten beni işe yaramadığımı düşündükleri için işten kovan bir gurubun, beni ve ekibimi 'en iyi içerik' dalında aday göstermesi daha da saçma değil mi?" ifadelerini kullandı.

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Şarkıcı Işın Karaca ise yaptığı paylaşımda "Geçtiğimiz hafta açıklanan Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı ve En İyi Şarkı" Kategorilerinde aday gösterilmişim. Hürriyet Kelebek ve oylama yapan tüm sevenlerime teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Adaylık sistemini tamamen yanlış ve eşit bir şekilde belirlendiğini düşünmüyorum ve bu yüzden adaylıktan çekildiğime bildirmek istiyorum. Tüm sevenlerim, şarkılarım, albümlerim, kariyerim ve siz sevenlerim benim en büyük ödülüm" ifadelerine yer verdi.