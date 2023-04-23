Ünlü isimlerden 23 Nisan paylaşımları

Ünlü isimler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaşımlarda bulunuyorlar. Paylaşımda bulunan isimlerin birçoğu çocukluk fotoğrafını paylaşmayı tercih ederken, Tolgahan Sayışman ise deprem bölgesindeki çocuklar ile olan selfiesini paylaştı.

"Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Unutmamalı..."

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SERENAY SARIKAYA





"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkese kutlu ve mutlu olsun. O çocuksu saflığı, gözü karalığı, heyecanı ve inancı hiç kaybetmemek dileğiyle... Huzurla, coşkuyla, neşeyle nice bayramlara, bayram tadında güzel günlere..."

