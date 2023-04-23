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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 16:29

Ünlü isimlerden 23 Nisan paylaşımları

Ünlü isimler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaşımlarda bulunuyorlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili paylaşım yapan isimlerden olan oyuncu ve yapımcı Tolgahan Sayışman, deprem bölgesindeki çocuklar ile olan selfiesini paylaştı.

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