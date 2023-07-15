  • $26,1409
  • 29,4195
  • 1642.76
  • 6437.74

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 11:34

Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları! 'Unutmadık, unutmayacağız'

Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminin 7. yılında şehit ve gazileri unutmadı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimini lanetleyen paylaşımlarda bulundular.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.