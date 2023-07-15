Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları! 'Unutmadık, unutmayacağız'
Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminin 7. yılında şehit ve gazileri unutmadı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimini lanetleyen paylaşımlarda bulundular.
Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminin 7. yılında şehit ve gazileri unutmadı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimini lanetleyen paylaşımlarda bulundular.