Ünlü isimler bayramda paraya para demeyecek... İşte sahne ücretleri

Kurban Bayramı tatiline az bir zaman kala tatil planları yapılırken ünlü isimler de sahne alacakları mekanları belirledi. Ünlü isimler, 9 Temmuz Cumartesi başlayacak olan Kurban Bayramı'nı sahnede geçirecek.
İşte ünlü isimlerin konserde alacağı ücretler;
HADİSE
Kıbrıs-Antalya, 2 milyon TL
GÜLŞEN
Kıbrıs-Çeşme-Antalya, 2.6 milyon TL
ÖZCAN DENİZ
Kıbrıs, 1 milyon TL
YILDIZ TİLBE
Kıbrıs-Çeşme 1.8 milyon TL
AJDA PEKKAN
Çeşme-Bodrum, 1.2 milyon TL
ALEYNA TİLKİ
Kıbrıs 250 bin TL
SİBEL CAN
Antalya-Kıbrıs, 2 milyon TL
EBRU GÜNDEŞ
Kıbrıs-Antalya 2 milyon TL
BÜLENT ERSOY
Antalya, 700 bin TL