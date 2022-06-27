  • $16,7254
  • 17,6952
  • 986.782
  • 2534.81

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 14:00

Ünlü isimler bayramda paraya para demeyecek... İşte sahne ücretleri

Kurban Bayramı yaklaşırken ünlü isimlerin sahne alacağı mekanlar ve fiyatları da belli oldu. Ünlülerin Kurban Bayramı konserlerinden alacağı ücret dudak uçuklattı. İşte ünlülerin bayram programları ve konserlerden alacakları ücretler...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.