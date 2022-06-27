Ünlü isimler bayramda paraya para demeyecek... İşte sahne ücretleri

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Kurban Bayramı tatiline az bir zaman kala tatil planları yapılırken ünlü isimler de sahne alacakları mekanları belirledi. Ünlü isimler, 9 Temmuz Cumartesi başlayacak olan Kurban Bayramı'nı sahnede geçirecek.





İşte ünlü isimlerin konserde alacağı ücretler;