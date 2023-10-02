Üç Kız Kardeş dizisinin gidişatını tamamen değiştirdi... Gökberk Demirci'nin uyumu hayran bıraktı

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Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Erarslan, Nazlı Senem, Ünsal ve Eren Ören gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisine 2. sezon sonunda dahil olan Gökberk Demirci, Kartal karakteri ile çok sevildi.

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Kısa sürede kadroya alışan Demirci'nin hayranları oyunculuğuna sosyal medyadan övgü dolu yorumlarda bulundu.

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Dizinin sosyal medyada ilgi görmesinden memnun olduğunu ifade eden yakışıklı oyuncu, "Hiç tanımadığımız ya da tanışmadığımız insanlar tarafından bu derece sevilmek çok güzel bir duygu. Sanki onların ailesinin bir parçasıymışız gibi. Gösterdikleri ilgi, alaka ve sevgi benim için o kadar önemli ki, bunu birçok şeye değişmezdim. Hepsi iyi ki var.

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Aslında sosyal medyayla aram iyiydi, fakat iş yoğunluğundan şu sıralar biraz uzak yaşıyorum. Eleştiriye her zaman açık oldum ama malum bazen eleştiri boyutunda kalmıyor. Sanırım biraz soğudum demek daha doğru.