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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 2 Ekim 2023 Pazartesi 17:16

Üç Kız Kardeş dizisinin gidişatını tamamen değiştirdi... Gökberk Demirci'nin uyumu hayran bıraktı

Kanal 7'de günlük olarak ekrana getirilen Yemin dizisinde rol alan ve partneri Özge Yağız ile uzun süreli bir aşk yaşayan ancak ayrılık kararı alan Gökberk Demirci, Üç Kız Kardeş kadrosuna 'Kartal' karakteri ile dahil oldu.

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