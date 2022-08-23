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Türkiye'nin en zengin ünlüleri belli oldu. Dünya yıldızlarının servetlerini belirleyen internet sitesi, Türk yıldızlarının da servetlerini ele aldı. İşte ünlü isimler ve kazandıkları paralar.

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Celebsrevealed'in haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, 15 milyon dolar ile listenin başında.

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Meryem Uzerli 10 milyon dolar ile listenin ikinci sırasında.

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Aynı şekilde Can Yaman da 10 milyon dolar ile listede ikinci sırada.

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Hande Erçel ise 8 milyon dolar ile listede 3. sırada yer alıyor.

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Serenay Sarıkaya'nın serveti 6 milyon dolar.