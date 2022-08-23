Türkiye'nin en zengin ünlüleri belli oldu. Dünya yıldızlarının servetlerini belirleyen internet sitesi, Türk yıldızlarının da servetlerini ele aldı. İşte ünlü isimler ve kazandıkları paralar.
Celebsrevealed'in haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, 15 milyon dolar ile listenin başında.
Meryem Uzerli 10 milyon dolar ile listenin ikinci sırasında.
Aynı şekilde Can Yaman da 10 milyon dolar ile listede ikinci sırada.
Hande Erçel ise 8 milyon dolar ile listede 3. sırada yer alıyor.
Serenay Sarıkaya'nın serveti 6 milyon dolar.
Demet Özdemir'in serveti 5 milyon dolar.