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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 12:31

Türkiye'nin en zengin ünlüleri belli oldu

Türkiye'nin en zengin ünlüleri belli oldu. Dünya yıldızlarının servetlerini belirleyen internet sitesi, Türk yıldızlarının da servetlerini ele aldı. İşte ünlü isimler ve kazandıkları paralar.

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