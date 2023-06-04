Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesi duyuruldu, ünlü sanatçılardan paylaşımlar geldi! 'Yeni dönem vatanımıza hayırlı olsun'

Paylaşımında Başkan Erdoğan'ı etiketleyen Alişan:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan yepyeni kabinemiz, Türkiye Yüzyılı'mız da inşallah ülkemiz için hayırlı olsun..."
Paylaşımında Başkan Erdoğan'ı etiketleyen Sinan Akçıl:
"Bir insanın ülkesinin başkanını sevmesi çok normal geliyor bana. Ben 15 yıldır böyle hissediyorum, diğer tüm liderlere de saygı duyuyorum. Türk bayrağı için mücadele ettikçe hepsine saygım baki kalacaktır... Yeni dönem vatanımıza hayırlı olsun... Hepinizi çok seviyorum."
Sevim Elif Emre:
"Vatanıma milletime hayırlı olsun... Türkiye Yeni Yüzyılı bugün dualarla ihtişamlı bir törenle başladı. Benim imanlı, koca yürekli Cumhurbaşkanım kutlu olsun... Muhteşemdi..."
Volkan Severcan:
"Hali hazırda Güzel Sanatlar ve İletişim Fakülteleri'nde eğitmenlik görevini sürdürdüğüm Ankara HBV Üniversitesi'nin değerli Rektörü, çok değerli hocam Prof. Dr. Yusuf Tekin'in, Milli Eğitim Bakanlığı görevinin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum... "
Hasan Kaçan:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine vatana millete hayırlı olsun."