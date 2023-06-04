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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 4 Haziran 2023 Pazar 10:59

Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesi duyuruldu, ünlü sanatçılardan paylaşımlar geldi! 'Yeni dönem vatanımıza hayırlı olsun'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesini açıkladı. Ünlü sanatçılar sosyal medya üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kurulan yeni kabine ile ilgili destek paylaşımları yapmaya başladılar.

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