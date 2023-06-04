Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesi duyuruldu, ünlü sanatçılardan paylaşımlar geldi! 'Yeni dönem vatanımıza hayırlı olsun'

3 / 7



Paylaşımında Başkan Erdoğan'ı etiketleyen Sinan Akçıl:





"Bir insanın ülkesinin başkanını sevmesi çok normal geliyor bana. Ben 15 yıldır böyle hissediyorum, diğer tüm liderlere de saygı duyuyorum. Türk bayrağı için mücadele ettikçe hepsine saygım baki kalacaktır... Yeni dönem vatanımıza hayırlı olsun... Hepinizi çok seviyorum."