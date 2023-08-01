Türk Sineması'nın kraliçesi Hülya Koçyiğit'in az bilinen 10 fotoğrafı!

Türk Sineması'nın 4 büyük kadın oyuncusundan biri olan Hülya Koçyiğit; filmleri, ödülleri ve sosyal sorumluluk çalışmaları kadar gençlik fotoğrafları ile de dikkat çekiyor.
Sinemamızın en dikkat çeken yüzlerinden birisi olan ve hem ulusal hem de uluslararası alanda en çok ödül alan sanatçı olan Hülya Koçyiğit, 158 sinema filminde ve 5 televizyon dizisinde rol almıştı.
İşte -bilinen- en az 22 ödülü bulunan sanatçının, oldukça az bilinen 10 gençlik fotoğrafı
Hülya Koçyiğit kariyerine henüz 16 yaşında Susuz Yaz filmi ile adım attı. Bu film, Türkiye'ye uluslararası alandaki en büyük ilk ödülünü getirmiş ve Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü almıştı.
Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören Koçyiğit; döneminin oyuncularından Türkan Şoray, Filiz Akın ve Fatma Girik ile 4 Yapraklı Yonca olarak tanımlandı.
Başta Kerime Nadir ismi olmak üzere pek çok yazarın romanının Türk Sineması'na uyarlanmasına öncülük etmiştir.
Türkiye'nin Oscar'ı olarak da anılan Altın Portakal'da 5 ödül ile en çok En İyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip olan isim olmuştur.
Melodramlar ve romantik-komedi türündeki filmleri dışında, pek çok festival / sanat filminde de başrol oynadı. Bu filmler arasında; Gelin , Düğün, Diyet gibi hikayeler vardır.
Metin Erksan, Şerif Gören, Memduh Ün, Orhan Aksoy ve Ertem Eğilmez olmak üzere sinemanın en büyük yönetmenleri ile çalışmıştır.