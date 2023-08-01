Türk Sineması'nın kraliçesi Hülya Koçyiğit'in az bilinen 10 fotoğrafı!

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Türk Sineması'nın 4 büyük kadın oyuncusundan biri olan Hülya Koçyiğit; filmleri, ödülleri ve sosyal sorumluluk çalışmaları kadar gençlik fotoğrafları ile de dikkat çekiyor.

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Sinemamızın en dikkat çeken yüzlerinden birisi olan ve hem ulusal hem de uluslararası alanda en çok ödül alan sanatçı olan Hülya Koçyiğit, 158 sinema filminde ve 5 televizyon dizisinde rol almıştı.

İşte -bilinen- en az 22 ödülü bulunan sanatçının, oldukça az bilinen 10 gençlik fotoğrafı

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Hülya Koçyiğit kariyerine henüz 16 yaşında Susuz Yaz filmi ile adım attı. Bu film, Türkiye'ye uluslararası alandaki en büyük ilk ödülünü getirmiş ve Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü almıştı.

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Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören Koçyiğit; döneminin oyuncularından Türkan Şoray, Filiz Akın ve Fatma Girik ile 4 Yapraklı Yonca olarak tanımlandı.

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Başta Kerime Nadir ismi olmak üzere pek çok yazarın romanının Türk Sineması'na uyarlanmasına öncülük etmiştir.

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Türkiye'nin Oscar'ı olarak da anılan Altın Portakal'da 5 ödül ile en çok En İyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip olan isim olmuştur.

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Melodramlar ve romantik-komedi türündeki filmleri dışında, pek çok festival / sanat filminde de başrol oynadı. Bu filmler arasında; Gelin , Düğün, Diyet gibi hikayeler vardır.

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Metin Erksan, Şerif Gören, Memduh Ün, Orhan Aksoy ve Ertem Eğilmez olmak üzere sinemanın en büyük yönetmenleri ile çalışmıştır.

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