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Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 09:46

Tozkoparan'ın yıldızıydı... Ekranın en ünlü ismini çocuk haliyle tanımak neredeyse imkansız

Son olarak Tozkoparan dizisinde rol alan Sera Tokdemir, sosyal medyada çocukluk fotoğrafları ile gündem oluyor. İngiltere'de büyüyen 42 yaşındaki oyuncu, çocukluk yıllarına ait fotoğraf karesini sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncu bu fotoğraflara, duygularını da ekledi.

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