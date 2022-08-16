Tozkoparan'ın yıldızıydı... Ekranın en ünlü ismini çocuk haliyle tanımak neredeyse imkansız

Son olarak Tozkoparan dizisinde rol alan Sera Tokdemir, sosyal medyada çocukluk fotoğrafları ile gündem oluyor.

"15.08.2022, İstanbul. Hava yağmurlu. Yağmurlu havaları çok severim, kimseyi mağdur etmediği müddetçe... Bana İngiltere'yi anımsatır. Orada yaşadığımız yılları... Küçüktüm ama her şeyi hatırlayacak kadar da büyük...

4 / 6



"Southampton'da yaşıyorduk. Babamın şirket binası da Camden High Street'teydi. Yapmayı en sevdiğim, Trafalgar Meydanı'nda kuşlara yem vermekti. Bir başka bayıldığım, babamın o yıllarda almaya başladığı büyük tutkusu yarış atlarıydı. Babamın elini sıkıca tutarak severdim onları.





Bir de oyuncakçı dükkanlarını çok severdim. Tek bir oyuncak alarak dükkandan çıkan tok gözlü abimin aksine, beğendiğim tüm oyuncakları doldururdum sepetime... Şimdi ki doğallığı sevmemin aksine, kız çocukları için satılan makyaj malzemelerinden alıp bol bol süslenirdim. Yaş aldıkça, azın ne kadar çok olduğunu öğrendim."





