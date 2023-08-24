  • $27,2189
  • 29,6572
  • 1681.09
  • 7709.52

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 10:33

Survivor'un eski şampiyonu Turabi Çamkıran beş parasız kaldı! Yaptığı paylaşımda...

Survivor ile şöhreti elde eden Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Turabi Çamkıran Instagram hesabından yaptığı paylaşımdai beş parasız kaldığını açıkladı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.