Survivor'un eski şampiyonu Turabi Çamkıran beş parasız kaldı! Yaptığı paylaşımda...

Survivor adlı yarışma ile tanınan ve bu yarışmalardan elde ettiği birincilikler ile tanınan Turabi Çamkıran parasız kaldı. Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Turabi Çamkıran, beş parasız kaldım diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim. Paraların bir kısmı ailemin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti. (Helal hoş olsun) Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım. Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum."

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"Çok çalışın kardeşlerim. 2024 senesinde en az 1 milyon dolar ödüllü yarışmaları kazanmak istiyorsanız şimdiden hazırlanın. Yakında benim koçluğumda dünyanın her yerinde yarışmalarda benim ekibimden şampiyonlar çıkacak. O güne kadar kalın sağlıcakla.

Arayıp, soran ve mesaj atan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki hayatımdasınız."