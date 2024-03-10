Survivor ada konseyinde ipler gerildi! Berna ve Yunus Emre arasında büyük kriz

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Survivor All Star'ın son bölümünde ipler yine gerildi. Berna ile Yunus Emre birbirlerinin üzerlerine yürüdüler, araya Hakan girmek zorunda kaldı. Berna yarışmacılardan Yunus Emre'nin üzerine, "Sen kime diyorsun ya?" sözleriyle yürüdü.

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Yaşanan olay ada konseyine de taşındı. Yunus Emre, "Ben oynarken biraz daha sert at diyorlardı. Ogeday da 'Biraz daha erkek gibi at' dedi. Ben de farkı kapatmak için ağzımı yüzümü parçaladım parkurda. Yenildim. Oyun stresindeyken 'Berna topları ver, topları ver, ağla şimdi gibi bir şeyler' dedi. Ben de ters davranınca tutamadım kendimi." dedi.

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Berna ise kendisini, "Oyunu kazandım. Normal sirk şovu yapacaktım. Ben de Yunus Emre'ye 'Topları alabilir miyim?' dedim. Ama o bu kadar IQ'su düşük ve zihniyeti buna kadar yetecek hep aklı oraya giden bir erkek olduğu için... Kızdım. Hakan sağ olsun araya girdi" sözleriyle savundu.

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Acun Ilıcalı ise şu açıklamayı yaptı:

"Ben burada hiçbir kadın yarışmacıya senin söylediğin sözleri söylettirmem. Senin konuşman bizim kurallarımız dışında. Kadınlarla öyle konuşamazsın. Sen sinirli olabilirsin bu senin derdin. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bir kadına bunu söyleyemezsin. Bir kere ağzından kaçsa anlarım. Bütün seyrettiğim görüntüler boyunca sen defalarca söylüyorsun. Karşında bir kadın var. Seninle dalga geçme niyeti yok. Sevinç gösterisi yapmak istiyordu. Senin bu tavrın şunu gösterdi bize. Sen verdiğimiz cezalarla bir türlü uslanmıyorsun. Biz ceza verdikçe sen aynı şeyleri yapıyorsun. Biz bir daha veriyoruz cezayı, sen bir daha yapıyorsun. Ben böyle şeylere müsaade edemem. Ekip olarak da edemeyiz."

