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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 10:23

Survivor ada konseyinde ipler gerildi! Berna ve Yunus Emre arasında büyük kriz

Survivor'un son bölümünde ipler gerildi. Berna ile Yunus Emre birbirlerinin üzerlerine yürüdüler. Hakan'ın ayırdığı Berna ile Yunus Emre'nin kavgaları, Survivor ada konseyine de yansıdı.

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