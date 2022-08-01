Sihirli Annem'in çocuk yıldızları üniversitede hangi bölümlerde okudu?

Sihirli Annem dizisinin çocuk yıldızları artık büyüdüler. Çoğu oyunculuktan uzaklaşan Sihirli Annem filmlerinin çocuk yıldızları, üniversitede hangi bölümleri okudukları yönüyle merak ediliyorlar. İşte Sihirli Annem yıldızlarının üniversitede okudukları bölümler!
Damla Ersubaşı - Tuğçe / Beykent Üniversitesi Oyunculuk
Buğra Özmüldür - Cem / Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık
Zeynep Özkaya - Çilek / İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği
Gizem Güven - Ceren / Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı
Jennifer Boyner - Toprak / Beykent Üniversitesi Oyunculuk
Michele Cedolin - Kerem / Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Lisans - Yüksek Lisans)
Barış Küçükgüler - Mahmut / Beykent Üniversitesi Oyunculuk