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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 11:18

Sihirli Annem'in çocuk yıldızları üniversitede hangi bölümlerde okudu?

Sihirli Annem dizisinin çocuk yıldızları artık büyüdüler. Çoğu oyunculuktan uzaklaşan Sihirli Annem filmlerinin çocuk yıldızları, üniversitede hangi bölümleri okudukları yönüyle merak ediliyorlar. İşte Sihirli Annem yıldızlarının üniversitede okudukları bölümler!

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