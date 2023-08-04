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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 4 Ağustos 2023 Cuma 11:58

Sihirli Annem dizisi hakkında duyunca şaşıracağınız gerçekler!

Televizyonun en uzun soluklu ve en unutulmaz fantastik çocuk dizilerinden Sihirli Annem, sadece yayınlandığı dönemin değil daha sonraki neslin de en sevdiği çocuk dizilerinden oldu. Fakat Sihirli Annem hakkında şaşırtan pek çok bilgi bulunuyor.

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