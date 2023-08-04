Sihirli Annem dizisi hakkında duyunca şaşıracağınız gerçekler!

1 / 14

Televizyonun en uzun soluklu ve en unutulmaz fantastik çocuk dizilerinden Sihirli Annem, sadece yayınlandığı dönemin değil daha sonraki neslin de en sevdiği çocuk dizilerinden oldu. Fakat Sihirli Annem hakkında şaşırtan pek çok bilgi bulunuyor.

2 / 14

1 - Nevra Serezli, Sihirli Annem dizisinde oynamak istememişti. Projenin tutmayacağını düşünen Serezli, kısa sürede final yapar diyerek başladığı dizide tam 7 sezon Dudu karakterini oynamıştı.

3 / 14

2 - Serezli'yi projeye ikna etmeye çalışan isimlerden birisi de İnci Türkay'dı. Türkay diziden önce Tiyatro İstanbul'un Sylvia adlı oyununda Nevra-Metin Serezli çifti ile sahne almış ve oyunda çiftin evcil hayvanları Slyvia'yı oynuyordu.

4 / 14

3 - Sihirli Annem pek çok tiyatro sanatçısını sahneler dışında setlerde de bir araya getirmişti. Bu isimler arasında Suat Sungur ile İsmet Üstekin de vardı.

5 / 14

Üstekin, Sungur ve Serezli çifti uzun yıllar Dormen Tiyatrosu'nda beraber rol almışlardı.

6 / 14

4 - İnci Türkay ile Şahap Sayılgan da Ankara'dan İstanbul'a transfer olan oyunculardandı. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu ve Devlet Tiyatroları sanatçısı olan Türkay ile Sayılgan, Ferhunde Hanımlar dizisinde de rol almışlardı.

7 / 14

5 - Şahap Sayılgan Sihirli Annem'i bir yerde Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u olmasına borçlu.

Yapımcı Süleyman Nebioğlu senarist Birol Güven'e, "Ben buldum başrolü, Ferhunde Hanımlar dizisindeki damat!" demişti. Ancak Birol Güven damatları karıştırmıştı.

8 / 14

Nebioğlu'nun Çocuklar Duymasın için aklındaki isim, ortanca damat Şahap Sayılgan, Güven'in anladığı ise küçük damat Tamer Karadağlı'ydı. Karışıklık sonucunda Karadağlı'ya tam 3 kez teklif gelir. Ünlü oyuncu rolü, o dönemde 3. bir sit-com tutmaz düşüncesiyle hep reddeder ancak görüşmeye gittiğinde rolü almış bir şekilde odadan çıkar.

SİHİRLİ ANNEM'İN SADIK'I OLDU

Sayılgan ise sadece 1 sezon sonra, reyting rekorları kıran fantastik çocuk dizisi Sihirli Annem'in başrolü olmuş olur.

9 / 14

6 - Zuhal Topal ilk 5 sezon Suzan karakterini oynadıktan sonra aynı yapımın bir başka dizisi olan Selena'da Fitnat karakterini oynamıştı. Ancak Topal, yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem'e dönmek istemeyince yerine, Selena dizisinden rol arkadaşı Selda Özbek farklı bir karakter ama aynı huylara sahip bir rol ile geçmişti.

10 / 14

7 - Aynı durum Fatih Al'ın başına da geldi. Sihirli Annem'de Ali karakterini ilk sezonlarda Fatih Al oynadı.

11 / 14

Fakat yeniden çekilmeye başlandığında Al diziye dönmeyince aynı karakteri, Özden Özgürdal oynamıştı.

12 / 14

8 - Dizinin en dikkat çeken isimleri de kuşkusuz çocuk oyunculardı. Dizide Perihan'ı oynayan Gül Onat, Ceren'i oynayan Gizem Güven ve Mahmut'u oynayan Barış Küçükgüler, Sihirli Annem'den önce İki Arada dizisinde rol almışlardı ve o dizinin yönetmeni de Ersoy Güler'di.

13 / 14

Üç isim de bu diziden Sihirli Annem'e transfer oldular. Güven'in karakteri ise gözlük takan bilmiş bir rolden, gözlük takmayan ama yine de bilmiş olan bir karaktere evrilmişti.