Sibel Can, Edis, Kıvanç Tatlıtuğ... Ünlü isimlerden depremzedelere nakdi yardım

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından 10 ilimizde büyük yıkım ve binlerce can kaydı yaşandı. Arama kurtarma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği şu günlerde ünlü isimler de tek yürek oldu. Birçok ünlü ise İstanbul'da yardım çalışmalarına katılıyor. Ünlüler aynı zamanda nakdi yardımda da bulunuyor
ORHAN GENCEBAY... 500 BİN TL
EBRU GÜNDEŞ... 500 BİN TL
HALİT ERGENÇ - BERGÜZAR KOREL... 400 BİN TL
KIVANÇ TATLILUĞ... 200 BİN TL VE LOJİSTİK İHTİYAÇ YARDIMI
HÜLYA AVŞAR... 250 BİN TL
MUSTAFA CECELİ... 200 BİN TL
ARAS BULUT İYNEMLİ... 200 BİN TL
MELİS SEZEN... 200 BİN TL
BURAK DENİZ... 150 BİN TL
GÜLBEN ERGEN... 150 BİN TL
ZİYNET SALİ... 100 BİN TL
CELİL NALÇAKAN... 100 BİN TL
GÖKÇE BAHADIR - EMİR ERSOY... 100 BİN TL
İREM DERİCİ... 150 BİN TL