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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 09:25

Sibel Can, Edis, Kıvanç Tatlıtuğ... Ünlü isimlerden depremzedelere nakdi yardım

‘Yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Yaşanan kayıpların ardından ünlü isimler nakdi yardımlarda bulundu. İşte o isimler...

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