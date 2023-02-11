Sibel Can, Edis, Kıvanç Tatlıtuğ... Ünlü isimlerden depremzedelere nakdi yardım

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından 10 ilimizde büyük yıkım ve binlerce can kaydı yaşandı. Arama kurtarma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği şu günlerde ünlü isimler de tek yürek oldu. Birçok ünlü ise İstanbul'da yardım çalışmalarına katılıyor. Ünlüler aynı zamanda nakdi yardımda da bulunuyor