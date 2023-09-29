  • $27,4187
  • 29,1397
  • 1650.95
  • 8316.29

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 11:36

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşandı! Evlilik tek celsede bitti

Boşanacağı söylentileri ile gündemde uzunca bir süre konuşulan Şeyma Subaşı ile Mısırlı iş insanı eşi Mohammed Alsaloussi boşandı. Düğünleri çok konuşulan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi sessiz sedasız evliliklerini noktaladı. Boşanma sonrası Subaşı'ndan açıklama gelmedi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.