Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşandı! Evlilik tek celsede bitti

1 / 3

Şeyma Subaşı bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda evlendi.

2 / 3

Türkiye'de nikah yapan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi yurt dışında günlerce süren bir düğüne imza attı. Eşi kıskanç olduğu için bazı fotoğraflarını paylaşmaya sınır getiren Subaşı'nın boşanma kararı aldığı gündem gelmişti.