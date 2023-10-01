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Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 1 Ekim 2023 Pazar 16:12

Sevmek Zamanı'nın Meral'i Sema Özcan öyle bir değişti ki, tanıyabilene aşk olsun!

Sema Özcan ülkemizin ilk konservatuvarlı Yeşilçam oyuncularındandı. İş insanı Mehmet Sarper ile evlenen Sema Özcan, Türkiye ve Fransa şehri Cannes arasında ilerleyen ve kameralardan uzak olan bir hayatı kendisine tercih etmişti. Şimdiki görüntüsü hep merak edilen Sema Özcan'ın görüntüsüyle bir röportajda yer aldığı ortaya çıktı.

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