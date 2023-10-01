Sevmek Zamanı'nın Meral'i Sema Özcan öyle bir değişti ki, tanıyabilene aşk olsun!

1 / 10

Sevmek Zamanı filmi Türk sinemasının ödüllü ve kült filmlerinden olmuştu. Bugün dahi festivallerde özellikle yer verilen, psikolojik temayı ağırlıkla kullanan filmde; çalıştığı köşkün sahibinin kızına ait olan fotoğrafa aşık olan Halil ile bu durumdan etkilenip Halil'in, fotoğrafına değil de kendisine aşık olmasını isteyen Meral adlı bir genç kızın öyküsü anlatılıyordu. Halil'in, sevgiyi tanımladığı replikleri ile dikkat çeken Sevmek Zamanı filminde Halil'i Müşfik Kenter, Meral'i ise Sema Özcan oynamıştı.

2 / 10

Sema Özcan ülkemizin ilk konservatuvarlı Yeşilçam oyuncularındandı. İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezundu. Kenter Tiyatrosu'nda sahne alıyordu.

3 / 10

En popüler olduğu dönemde kendi isteğiyle, anlık olarak almış olduğu bir kararla oyunculuğu hayatından çıkarmıştı.

4 / 10

İş insanı Mehmet Sarper ile evlenen Sema Özcan, Türkiye ve Fransa şehri Cannes arasında ilerleyen ve kameralardan uzak olan bir hayatı kendisine tercih etmişti.

5 / 10

Son olarak 2016 yılında NTV Radyo'da İz Bırakanlar programına röportaj verdiği bilinen Özcan o dönem için şu ifadeleri kullanmıştı:

6 / 10

"Eşim öğlenleri yemeğe gelirdi her zaman, yemeğini yer fabrikaya geri dönerdi. Gazeteciler çok sık gelirdi eve. Bir gün yine geldiğinde evde 3-4 tane gazeteci vardı. Ama onlar randevuyla gelen gazeteciler değillerdi."

7 / 10

"Eşim çok nazik bir insandır, geldi kenarda oturuyor gazeteciler de bana soru soruyordu. O tablo hiç hoşuma gitmedi ve o anda ben mesleğimi bıraktım dedim. Eşim de gazeteci arkadaş da şaşırdı."

8 / 10

"Çünkü o anda eşime haksızlık yaptığımı düşündüm. Anne de olmak istiyordum, sinema da o günkü şartlar içerisinde aman aman çok mutlulukla yaptığım bir iş değildi. Bıraktım ve hiç pişman değilim."

9 / 10

Şimdiki görüntüsü hep merak edilen Sema Özcan'ın görüntüsüyle bir röportajda yer aldığı ortaya çıktı.

Özcan'ın şimdiki halini, Yaşam Bir Sinema adlı Instagram hesabı paylaştı.