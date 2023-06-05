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Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 5 Haziran 2023 Pazartesi 11:05

Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra görüldü, hiç bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı!

Cansu Demirci, çocuk yıldızlar içerisinde son hali en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Selena'dan sonra Bir Zamanlar Anadolu'da dahil olmak üzere birkaç projede daha rol alan Cansu Demirci, seyirci aklında hep Selena'nın Selin'i olarak kaldı.

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